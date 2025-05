Nawrocki poręczył za Polaka zatrzymanego w Danii

We wrześniu 2017 roku przed meczem piłkarskim Dania - Polska w Kopenhadze doszło do zamieszek z udziałem kibiców przybyłych znad Wisły. Interweniowała miejscowa policja. Wśród zatrzymanych znalazł się Grzegorz Horodko. Duński areszt pomógł mu opuścić Nawrocki, który wówczas były dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - ujawniła "Rzeczpospolita".

Reklama

"Śledziu", bo taki pseudonim nosi Horodko według "Rzeczpospolitej", to pseudokibic powiązany z neonazistowską organizacją "Blood & Honour".

Nawrocki twierdzi, że Karnowski i Tusk też znają "Śledzia"

Sztab wyborczy Nawrockiego zapytany o poręczenie nie zaprzeczył. Natomiast sam kandydat w ten sposób tłumaczy cała sprawę. Jeśli chodzi o poręczenie. Żeby była jasność. Tu chcę być klarowny. Każdy polski obywatel, każdy polski kibic, każdy obywatel państwa polskiego, który będzie bity przez obcą policję, czy to duńską czy brytyjską, czy ukraińską, niemiecką, będzie mógł liczyć na pomoc prezydenta Polski Karola Nawrockiego - stwierdził Nawrocki.

Kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość jednocześnie podkreślił , że Horodko to też "dobry znajomy" byłego prezydenta Sopotu, a obecnego posła Koalicji Obywatelskiej Jacka Karnowskiego i premiera polskiego rządu Donalda Tuska.

Karnowski zarzucił kłamstwo Nawrockiemu

Reklama

Karnowski na słowa Nawrockiego zareagował w mediach społecznościowych. Nawrocki mijał się wielokrotnie z prawdą w sprawie korzystania z apartamentu w muzeum czy mieszkania pana Jerzego! Teraz podobnie jest ze sprawą Grzegorza H, który objęty programem pełnomocnika ds. uzależnień w Sopocie, przeznaczonym dla młodzieży trudnej, na początku lat dwutysięcznych. Kiedy pełnomocnik ds. uzależnień zorientował się jakie są jego poglądy i okazało się co ma wytatuowane na sobie, zakończył z nim współpracę. Każdy już wtedy wiedział kim jest Grzegorz H. zwany Śledziem! Kilkanaście lat później Karol Nawrocki poręcza za niego! Nawrocki kibic Lechii nie wiedział kto to jest Grzegorz H?! Nie wiedział jakie ma tatuaże?! Nie przeszkadzały mu jako dyrektorowi Muzeum II Wojny Światowej?! Mam nadzieję, a wręcz jestem przekonany, że Polacy widząc za kogo poręcza pan Karol Nawrocki nie dopuszczą, żeby został Prezydentem, bo mogą się obawiać, że tak jak Prezydent Andrzej Duda ułaskawił swoich kolegów skazanych prawomocnym wyrokiem, Wąsika i Kamińskiego, to czy nie mogą się obawiać, że Karol Nawrocki może ułaskawiać ludzi o poglądach nazistowskich, takich jak dobrze znany mu „Śledź”. PiS zawsze powtarza, że nie sondaże, a wybory mówią prawdę. To mieszkańcy Sopotu i Gdańska, gdzie znają Nawrockiego, wydali werdykt głosując w I turze: Nawrocki 17 proc. i wszystko jasne - napisał na Facebooku Karnowski.

Horodko odpowiedział Karnowskiemu

Wpis polityka Koalicji Obywatelskiej bardzo szybko doczekał się odpowiedzi od samego Horodki. Ale Ty Jacek kłamiesz. 2 lata i siedem miesięcy współpracowałem z miastem. Przez pierwsze trzy miesiące byłem zatrudniony przez Sopot. Organizowałem pierwsze trzy edycje Sopockiej Ligi Halowej, dziesiątki turniejów dla dzieci i młodzieży. Nie przeszkadzała wam wtedy nawet moja SS Kamionka. Po roku pracy w wyborczej pojawił się artykuł Zły którego jestem bohaterem i w którym udzieliłeś wypowiedzi. Są dwie audycje radiowe z programu trzeciego i radia plus i telekurier również z Twoją wypowiedzią. Jesteś urodzonym łgarzem. Zapomniałeś też o mieszkańcach Sopotu i ówczesnej młodzieży która ma na to wszystko dowody choćby w postaci Kurierów Sopockich - stwierdził "Śledziu".

Na tym nie koniec. W kolejnym wpisie Horodko, że na potwierdzenie swoich słów w każdej chwili może opublikować wspólne zdjęcia z politykami Platformy Obywatelskiej. Kundle wyją i szczekają a panzerwagen jedzie dalej. Ciekawe co te tvnowskie i platfusowskie świnie powiedzą jak opublikuję zdjęcia z Jackiem Karnowskim i Donaldem Tuskiem. Z tym pierwszym wypiłem w SPATİFie trochę wódy, z Donkiem morze piwa. Był jeszcze pan Maciek Plazynski i kilku innych. Ciekawe jakie to będą niebezpieczne związki Śledzia z platfo bydlakami - zakończył.