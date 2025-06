Karol Nawrocki to nowy prezydent RP. W drugiej turze wyborów prezydenckich 2025 wygrał z Rafałem Trzaskowskim. Przewaga głosów była minimalna. Rafał Trzaskowski, uzyskał 49,11 proc. a Karol Nawrocki 50,89 proc.

Karol Nawrocki nowym prezydentem. Płyną gratulacje

Gratulacje dla prezydenta elekta płyną zarówno z Polski, jak i świata. Pogratulowała Karolowi Nawrockiemu m.in. Ursula von der Leyen a także urzędujący jeszcze prezydent Andrzej Duda. Jego zdaniem to była "mężna walka o Polskę" w wykonaniu Karola Nawrockiego.

Reklama

Krystyna Janda komentuje wyniki wyborów. "Taki kraj, taka ojczyzna"

Głos w sprawie wyników wyborów zabrała również Krystyna Janda. Aktorka często wyraża swoje zdanie w ważnych sprawach dotyczących Polski oraz polityki. Tak było również w poniedziałek rano. Opublikowała wpis, w którym odniosła się do wyników wyborów prezydenckich. Jej zdaniem Polska zaczyna iść w złym kierunku.

Idę do pracy. Dziś dzień techniczny przed kolejną premierą i wieczorem "Biała Bluzka" spektakl zamknięty. We czwartek premiera w Teatrze Polonia. MATKA Witkacego. W niedzielę obchody 20- lecia naszej fundacji. I tak codziennie, każdego dnia od lat. Pracowite życie z pluciem w twarz przez wrogów. Taki kraj, taka ojczyzna- tymi słowami zaczęła swój wpis na Facebooku Krystyna Janda.

Reklama

Krystyna Janda zabiera głos ws. wyborów. "Dziś wstyd za innych i upokorzenie"

Tylko na szczęście, nic ode mnie nie zależy oprócz tego czego się podjęłam. Dziś wstyd za innych i upokorzenie. Współczucie dla nas wszystkich ale przede wszystkim przegranych. Polska znów zaczyna iść do tyłu, a nienawiść rośnie z dnia na dzień. Dwa lata do wyborów parlamentarnych. Październik 2027 - czytamy we wpisie aktorki.