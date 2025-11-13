Monika Olejnik to od lat znana i ceniona przez wielu Polaków dziennikarka. Od ponad dwóch dekad zadaje trudne pytania politykom w programie "Kropka nad i".

Prowadzi "Kropkę nad i". Gdzie wcześniej pracowała Monika Olejnik?

Zanim zaczęła prowadzić ten program pracowała w radiowej Trójce oraz Radiu Zet. Dziennikarka pisała również felietony dla Gazety Wyborczej i razem z Agnieszką Kublik przygotowywała wywiady z cyklu "Dwie na jednego". 27 grudnia 2024 zakończyła jednak współpracę z gazetą.

Nie dziennikarstwo. Jakie wykształcenie ma Monika Olejnik?

Mało, kto wie, że choć od lat Monika Olejnik zajmuje się dziennikarstwem, nie edukowała się wcale w tym kierunku. Gdy skończyła jedno z warszawskich liceów, poszła na studia, ale nie dziennikarskie. Monika Olejnik studiowała zootechnikę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kilka lat później została absolwentką tego kierunku z tytułem magistra inżyniera. Być może, gdyby nie pochłonął jej świat mediów, dziś zajmowałaby się zwierzętami.

Po zootechnice skończyłam dziennikarstwo i byłam na praktyce w redakcji rolnej. Zawsze jednak marzyłam o radiowej "Trójce" i zrobiłam reportaż, który się tam ukazał - mówiła w jednym z wywiadów.

Nie tylko Monika Olejnik. Co studiowały inne gwiazdy?

Monika Olejnik to nie jedyna gwiazda polskiego show-biznesu, która nie zajmuje się tym, co studiowała. Przykładowo Marcin Prokop miał zostać bankierem a Izabela Janachowska skończyła turystykę. Katarzyna Cichopek dziś jest prezenterką śniadaniówki i gra w serialu a kończyła psychologię.