Monika Olejnik to znana i ceniona dziennikarka. W programie "Kropka nad i" przepytuje polityków i często pozwala sobie na dobitne komentarze do tego, co mówią. W swoich mediach społecznościowych dziennikarka TVN również nie stroni od komentowania otaczającej ją rzeczywistości i tego, co dzieje się zarówno w polityce, jak też sporcie.

Monika Olejnik wymownie o sporze Lewandowski vs Probierz

Od lat Monika Olejnik jest wielką fanką sportu a zwłaszcza piłki nożnej. W swoim programie "Monika Olejnik. Otwarcie" miała okazję porozmawiać z wieloma najwybitniejszymi sportowcami. Teraz, gdy od kilku dni głośno jest o sporze między Robertem Lewandowskim a trenerem reprezentacji Polski, czyli Michałem Probierzem, również postanowiła zabrać głos.

Mnóstwo dzieci chce zostać Lewandowskim. Robert ciężką i ambitną pracą spełnia swoje marzenia i ma wpływ na marzenia kolejnych pokoleń. Probierz versus Lewandowski! Kto komu strzelił gola? Tylko po co to wszystko? W Paryżu na turnieju Roland Garros widziałam jak świat zachwyca się Coco Gauff, Aryną Sabalenką, naszą Igą Świątek czy genialnymi Carlosem Alcarazem Garfią i Jannika Sinnera. Szkoda, że w Polsce w tym czasie trwa „piekło” zamiast entuzjazmu i pięknych emocji sportowych. W tej sytuacji wszyscy są przegrani! Tylko #dzieci żal - napisała na swoim Instagramie.

Lewandowski vs Probiesz. Co się stało?

W niedzielę wieczorem PZPN na portalu "Łączy nas Piłka" zamieścił informację o tym, że decyzją trenera nowym kapitanem reprezentacji, w miejsce Lewandowskiego, będzie Zieliński. Lewandowski chwilę później napisał, że stracił do Probierza zaufanie i do czasu, kiedy pozostanie on selekcjonerem, nie będzie występował w reprezentacji Polski. We wtorek reprezentacja gra mecz z Finlandią w Helsinkach w eliminacjach mistrzostw świata.