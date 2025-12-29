"Mowa o wycofaniu sił zbrojnych reżimu (Ukrainy – PAP) z Donbasu, za obowiązujące granice administracyjne" - stwierdził Pieskow w rozmowie z mediami. Nawiązał w ten sposób do granic uważanych przez Kreml za granice Rosji, po niezgodnej z prawem decyzji z 2022 r. o aneksji obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego.

"Ukraina może stracić więcej terytorium"

Dimitrij Pieskow podkreślił również, że prezydent USA Donald Trump ostrzegł w czasie konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że Ukraina traci terytorium i może stracić go jeszcze więcej, jeżeli wojna nie zostanie zakończona.

"Rosja myśli o zakończeniu wojny w kontekście swoich celów"

"Rosja myśli o zakończeniu wojny w kontekście osiągnięcia swoich celów" – zaznaczył Pieskow. Zdaniem rzecznika Kremla, po niedzielnych rozmowach można mówić o tym, że "porozumienie pokojowe jest bliżej". Pieskow jednak zastrzegł, że strona rosyjska nie chce omawiać publicznie szczegółów - takich jak m.in. kwestia tzw. specjalnej strefy ekonomicznej w Donbasie czy kontroli nad Zaporoską Elektrownią Atomową, okupowaną od 2022 r. przez Rosjan.

Wkrótce kolejna rozmowa telefoniczna Putina z Trumpem

Rzecznik Kremla powiadomił także, że kolejna rozmowa telefoniczna Putin-Trump może odbyć się "bardzo szybko", jednak, jak na razie, nie ma konkretnych planów dotyczących takiej rozmowy, ani planów spotkania z prezydentem Ukrainy.