Coraz szersze zastosowanie sztucznej inteligencji nie powinno nikogo dziwić. Tym razem jednak została ona wykorzystana do dość nietypowego celu, a mianowicie do przewidywania przyszłości człowieka. Okazało się, że modele transformatorów AI, do tej pory używane do analizy języka pisanego, można też wytrenować do analizy obszernych zbiorów danych o życiu ludzi. Na tej podstawie sztuczna inteligencja może oszacować nie tylko potencjalne wydarzenia, ale nawet czas śmierci i to z dużą dokładnością.