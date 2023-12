Data przesilenia zimowego nie jest stała, jak w przypadku kalendarzowej zimy, która zawsze zaczyna się 22 grudnia. W tym roku jednak oba wydarzenia się pokryją. Najkrótszy dzień w roku wypadnie również 22 grudnia, w piątek.

Oznacza to, że czeka nas także najdłuższa noc. Warto jednak zaznaczyć, że długość dnia jest zależna od szerokości geograficznej, na której się znajdujemy. Osoby mieszkające w północnej części kraju zawsze doświadczają krótszego dnia, niż mieszkańcy południowych regionów. Wynika to z innego kąta padania promieni słonecznych.

Najkrótszy dzień w roku 2023. Ile trwa noc?

22 grudnia Słońce wstanie o godzinie 7:44, a zajdzie o 15:24. W Warszawie dzień potrwa 7 godzin i 39 minut. Oznacza to, że noc przesilenia zimowego będzie trwać ponad 16 godzin. Jaka jest różnica między najkrótszym a najdłuższym dniem w roku 2023? To aż 9 godzin i 2 minuty!

Dlaczego data astronomicznej zimy nie jest stała? Wszystko z powodu występowania co 4 lata roku przestępnego. Jeden dodatkowy dzień w lutym wpływa na to, że przesilenie występuje 21 lub 22 grudnia.

Najkrótszy dzień w roku 2023. Przesilenie zimowe

Wiele osób zastanawia się nad tym, z czego wynika najkrótszy dzień w roku? Jest on związany z ruchem Ziemi wokół Słońca. W dniu przesilenia nasza gwiazda góruje w zenicie w zwrotniku Koziorożca. Jest to najdalej na południe wysunięta szerokość geograficzna. Warto zaznaczyć, że 22 grudnia przesilenie zimowe występuje tylko na półkuli północnej. Na przeciwnej występuje tego dnia przesilenie letnie. W trakcie astronomicznej zimy nasza część planety jest najdalej odchylona od płaszczyzny zenitu, dlatego dociera do nas najmniej promieni słonecznych.

Złe samopoczucie w dzień przesilenia zimowego. Jak przetrwać ten czas?

Zmiana pór roku może odbijać się na naszym samopoczuciu. Osoby szczególnie wrażliwe na pogodę nie przepadają za zimą, bowiem niewielka ilość promieni słonecznych ma na nie negatywny wpływ. W najkrótszy dzień roku możemy mieć problemy z koncentracją oraz doświadczać spadku nastroju. Objawy związane z przesileniem zazwyczaj towarzyszą nam przez tydzień, jednak czasami utrzymują się nawet do 3 tygodni. Na gorsze samopoczucie wpływa także niska temperatura, duża wilgotność oraz sezon infekcyjny. Nic dziwnego, że w tym czasie czujemy spadek motywacji, mamy problemy z zasypianiem, wahania nastroju, wahania hormonalne oraz cierpimy na bóle głowy.

Na negatywne skutki przesilenia zimowego szczególnie narażone są osoby będące w trakcie lub po chorobie, pracujące w systemie zmianowym oraz ci, którzy nie poświęcają wystarczającej ilości czasu na odpoczynek. To właśnie regeneracja jest najlepszym sposobem na radzenie sobie ze zmianą pór roku. Oczywiście, każda osoba lubi odpoczywać w inny sposób, dlatego warto słuchać swojego organizmu. Poza tym należy pamiętać o zbilansowanej diecie, która dodaje energii, o suplementacji witaminy D oraz o odpowiednim nawodnieniu.