Pełnia Księżyca to wyjątkowy czas, któremu przypisuje się magiczne znaczenie. Niektóre osoby odczuwają jej wpływ na własnym ciele. Mogą pojawić się problemy ze snem, nadmierne pobudzenie, gorszy nastrój i niepokój. Naukowcy podejrzewają, że mózg człowieka może być w pewnym stopniu zsynchronizowany z fazami Księżyca, jednak badania poświęcone temu tematowi wciąż trwają.

Kiedy jest najbliższa pełnia Księżyca?

Ostatnia pełnia Księżyca 2023 przypadnie na noc z 27 na 28 grudnia. Srebrny Glob będzie świecił najjaśniej dokładnie o 01:33. To właśnie wtedy znajdzie się w prostej linii między Słońcem a Ziemią. Piękny zimowy spektakl możemy jednak podziwiać przez kilka dni. Warto patrzeć w niebo zarówno w okresie Bożego Narodzenia, gdy Księżyc zbliża się do pełni, jak i po tym czasie. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze lepiej wczuć się w świąteczny klimat, podczas wypatrywania pierwszej gwiazdki.

Pełnie Księżyca to cykliczne zjawiska, które zachodzą co 29,5 dnia. Nasz satelita jest w nieustannym ruchu i regularnie zmienia swoje fazy. Pełnia jest właśnie jedną z nich. W trakcie tej fazy satelita znajduje się w opozycji do Słońca. Dzięki temu możemy obserwować praktycznie całą tarczę Srebrnego Globu. W dawnych czasach wierzono, że ma on ogromną moc i może wpływać na życie ludzi. Niektórzy wciąż przypisują mu magiczne właściwości, choć dla większości osób jest to po prostu piękne, nocne zjawisko.

Jak nazywa się grudniowy Księżyc w pełni?

Zwyczaj nadawania nazw kolejnym pełniom pochodzi z zamierzchłych czasów, gdy obserwacja zjawisk zachodzących na niebie oraz zmian w przyrodzie wyznaczała tryb życia. Grudniowa pełnia Księżyca ma dwa określenia - Zimna i Długich Nocy. Pierwsza nazwa odnosi się do temperatury. Ostatni miesiąc roku przynosi bowiem znaczne ochłodzenie oraz opady śniegu. Z kolei Pełnia Długich Nocy wzięła się od tego, że w grudniu mamy do czynienia z przesileniem zimowym. W tym czasie dni są bardzo krótkie, a noce wyjątkowo długie.

W zasadzie wszystkie nazwy pełni odnoszą się do zmian, jakie zachodzą w przyrodzie w danym miesiącu.W styczniu czeka nas na przykład Pełnia Wilczego Księżyca. W tym czasie zaobserwowano bowiem, że wilki wyją głośniej niż zwykle. Większość nazw wymyśliły plemiona indiańskie, którzy przywiązywały szczególną wagę do tego, co dzieje się w naturze.

Najbliższą pełnię Księżyca najlepiej obserwować przy czystym i bezchmurnym niebie. Jeśli mamy taką możliwość, warto poszukać miejsca z dala od cywilizacji i świateł. Dzięki temu Srebrny Glob będzie jeszcze lepiej widoczny. Pamiętajmy także o ciepłych ubraniach i rozgrzewającej herbacie.