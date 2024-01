Otyłość to jedna z najbardziej skomplikowanych i trudnych chorób przewlekłych, która dotyczy ogromnej liczby osób na całym świecie. Ma różne przyczyny i wiele sposobów leczenia. W każdym przypadku wymagają one jednak sporego zaangażowania ze strony chorego, co często okazuje się największą przeszkodą. Naukowcy od wielu lat szukają sposobów na walkę z kryzysem otyłości. Ostatnio jednak dokonali ważnego odkrycia. Okazało się, że post przerywany, znany także jako intermittent fasting (IF) prowadzi do znaczących zmian zarówno w jelitach, jak i mózgu. W ten sposób może przyczynić się do utrzymania prawidłowej wagi.