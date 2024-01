BBC zaznaczyło, że ocieplenie jest spowodowane działaniami człowieka.

Temperatury powierzchni morza również pobiły rekordy, choć za to odpowiada też zjawisko pogodowe zwane El Nino, polegające na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej.

Codziennie nowy rekord

Reklama

Jak wynika z raportu C3S, od początku lipca 2023 roku niemal każdego dnia notowany jest nowy rekord temperatury powietrza na świecie. Te globalne rekordy przybliżają świat do przekroczenia "nieprzekraczalnych" granic, określonych w Porozumieniu Paryskim z 2015 roku.

Reklama

- Uderzyło mnie nie tylko to, że rok 2023 był rekordowy, ale także to, o ile pobił poprzednie rekordy (...) to naprawdę zdumiewające, zwłaszcza, jeśli wziąć pod uwagę, że to dotyczy całego świata - zauważył Andrew Dessler, profesor zajmujący się badaniem zjawisk atmosferycznych na Texas A&M University, komentujący publikację C3S dla BBC.

Reklama

W raporcie zwrócono uwagę, że w ciągu pierwszych kilku miesięcy roku tylko niewielka liczba dni pobiła rekordy globalnej temperatury. Jednak druga połowa 2023 roku to niemal nieprzerwana passa codziennych rekordów. W sumie ponad 200 dni minionego roku było rekordowych pod względem średniej globalnej temperatury.

Coraz więcej ekstremalnych zjawisk w pogodzie

Przyczyniło się to do nasilenia się ekstremalnych zjawisk pogodowych i związanych z tym w wielu miejscach świata klęsk żywiołowych - od intensywnych fal upałów i pożarów w Kanadzie i USA, po długotrwałe susze oraz powodzie w Afryce. Zjawiska te występowały w znacznie większej skali niż dotychczas, były silniejsze, zdarzały się też o nietypowych porach roku.

C3S podkreśliło też, że pokrywa lodowa na Antarktydzie utrzymuje się na "oszałamiająco" niskim poziomie, grubość lodowców w Arktyce spadła natomiast poniżej średniej. Ekstremalnie stopniały lodowce w zachodniej części Ameryki Północnej oraz w Alpach. Wszystkie te zjawiska przyczyniły się do wzrostu poziomu morza.

Smutne prognozy na 2024 rok

- Rok 2023 był wyjątkowy, a rekordy klimatyczne padały jak kolejne kostki domina- podsumowała raport doktor Samantha Burgess, zastępca dyrektora Copernicus Climate Change Service.

Rok 2024 może być jeszcze cieplejszy - alarmują analitycy C3S, ponieważ część ciepła z powierzchni oceanu ulatnia się do atmosfery, chociaż "dziwne" zachowanie obecnego El Nino powoduje, że nie ma w tym zakresie pewności.