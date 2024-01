Czym jest Blue Monday? Kiedy wypada Blue Monday w 2024 roku?

Blue Monday, czyli niebieski poniedziałek, jest uznawany za "najbardziej depresyjny dzień w roku". Przypada w trzeci poniedziałek w ciągu roku. Do 2011 roku był to ostatni poniedziałek pełnego tygodnia w styczniu. Blue Monday w 2024 roku wypada 15 stycznia.

Termin ten stworzył Cliff Arnall – brytyjski psycholog – w 2005 roku. Od tego czasu jego teoria stała się popularna na całym świecie, chociaż - co po kilkunastu latach przyznał sam twórca - nie ma uzasadnienia naukowego.

Blue Monday: W jaki sposób został wyznaczony?

Teoria Blue Monday stworzona została na potrzeby biura podróży Sky Travel. Zlecającym była współpracująca z nim firma z branży public relations. Powstanie pojęcia podyktowane było celami czysto marketingowymi. Miało zachęcać klientów biura podróży Sky Travel do zakupu oferowanych przez nie wycieczek odbywających się w określony dzień roku, co miało rzekomo poprawić ich nastrój i samopoczucie. Wspomniana teoria marketingowa miała w związku z tym zachęcać do rezerwacji wycieczek w określonym terminie. Dopiero z biegiem czasu stała się tożsama z "najbardziej depresyjnym dniem w roku".

Cliff Arnall do wyznaczenia Blue Monday stworzył specjalny wzór matematyczny, który jednak z matematycznego punktu widzenia – nie pozwala na prawidłowe wyliczenia. Przy tworzeniu tego wzoru twórca uwzględnił czynniki psychologiczne, ekonomiczne i meteorologiczne. Do tych pierwszych zaliczył noworoczne postanowienia i problemy z ich realizacją, które pojawiają się zazwyczaj już po kilkunastu dniach stycznia. Wziął również pod uwagę poziom motywacji oraz zadłużenie, które powstało po niedawnych Bożego Narodzenia. Nie bez znaczenia według autora tej teorii ma być także czas, który minął od tych świąt. Jako czynniki pogodowe Arnall określił mało światła słonecznego i związane z tym krótkie dni.

Czy teoria Blue Monday ma potwierdzenie naukowe?

Teoria dotycząca Blue Monday była tylko chwytem marketingowym i nie została w żaden sposób uzasadniona naukowo, do czego zresztą jej twórca przyznał się po latach. W 2018 roku Cliff Arnall obalił swoją teorię związaną z Blue Monday. Wraz z Virgin Holidays – innym biurem podróży niż kilkanaście lat wcześniej oraz z liniami lotniczymi Virgin Atlantic – zorganizował akcję, której celem było pokazanie, że nowy rok może być szansą na coś nowego i niekoniecznie musi być związany ze smutkiem. W ramach akcji podkreślone zostało, że teoria niebieskiego poniedziałku jest nieprawdziwa i szkodliwa. Niestety akcja ta nie odbiła się tak dużym echem jak jej poprzedniczka z 2005 roku. Teoria Blue Monday nadalcieszy się większą popularnością od kampanii, której celem było jej obalenie.

Do dzisiaj wiele osób nie wie, że zarówno wzór jak i cała teoria związana z Blue Monday mają charakter pseudonaukowy i nie są poparte żadnymi badaniami. Wielu psychologów uważa teorię Blue Monday za szkodliwą, a nawet niebezpieczną. Według nich odnosi się ona w lekceważący sposób do ważnego tematu, jakim jest depresja – poważne schorzenie, które dotyka coraz więcej osób. Pojęcie "najbardziej depresyjnego dnia w roku" nadal wykorzystywane jest przez wiele marek w celach marketingowych. Oferują one w tym czasie swoim klientom zniżki na produkty i usługi.