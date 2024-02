Bezzałogowy pojazd podwodny nazywany “Ran” eksplorował lodowiec Thwaites (zwany "lodowcem zagłady") w zachodniej części Antarktydy, gdy doszło do dziwnego zdarzenia. Urządzenie nie pojawiło się ponownie na powierzchni, znikając bez śladu. Pomimo wykorzystania sprzętu do poszukiwań akustycznych, helikopterów i dronów, naukowcom nie udało się go namierzyć. Ran pozostaje zagubiony pod lodem najszerszego lodowca na naszej planecie.