Kiedy najlepiej jeść śniadanie i kolacje? Naukowcy nie mają wątpliwości: Te godziny są kluczowe

Badania przeprowadzone przez naukowców z Brigham and Women's Hospital w Bostonie wykazały, że czas spożywania posiłków ma istotny wpływ na naszą sylwetkę. Spożywanie posiłków późnym wieczorem zwiększa ryzyko otyłości i gromadzenia się tkanki tłuszczowej.

Godziny mają znaczenie

Godziny spożywania posiłków mogą być kluczowe dla utrzymania odpowiedniej wagi. Dietetycy zalecają rozpoczęcie dnia od pożywnego śniadania, a ostatni posiłek w ciągu dnia powinien nastąpić najpóźniej dziesięć godzin po nim. Dr Nina Vujovic, autorka badania, twierdzi, że spożywanie posiłków cztery godziny później niż zalecane znacząco wpływa na odczuwanie głodu, sposób spalania kalorii po jedzeniu oraz magazynowanie tłuszczu.

Kiedy najlepiej jeść śniadanie?

Niektórzy eksperci uważają, że najlepszym momentem na zjedzenie śniadania są dwie godziny po przebudzeniu. Badania dotyczące wpływu śniadań na naszą masę wykazały, że spożycie 30 gramów białka w ciągu pół godziny po przebudzeniu może odegrać kluczową rolę w utrzymaniu prawidłowej wagi. Może to pomóc w zmniejszeniu popołudniowego podjadania i zapewnić długotrwałe uczucie sytości.

Co powinno się jeść na śniadanie?

Poranny posiłek powinien przede wszystkim dostarczać energii z wartościowych składników odżywczych i pokrywać 35% dziennego zapotrzebowania na kalorie. Standardowo powinien wynosić około 700 kcal, a w dietach odchudzających między 500 a 600 kcal. Dobre śniadanie powinno być odpowiednio zbilansowane i najlepiej składać się ze: złożonych węglowodanów, które zapewniają uczucie sytości, pożywnego białka z chudych produktów roślinnych i zwierzęcych, zdrowych tłuszczy, świeżych owoców i warzyw bogatych w błonnik.

Kiedy powinno się jeść kolacje?

Uważa się, że kolacja powinna być zjedzona ok. 3-4 godziny przed snem. Zapobiega to zarówno problemom trawiennym i problemom z zaśnięciem, jak i pojawieniem się głodu przed snem. Spożywanie kolacji późno w nocy może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, takich jak zaburzenia snu, niestrawność, zgaga oraz dyskomfort żołądkowy. Może to również powodować wzrost poziomu insuliny, co w efekcie może podnosić poziom cukru we krwi, stanowiąc zagrożenie szczególnie dla osób z cukrzycą lub z nadwagą.

Czy powinno się rezygnować z kolacji?

Mimo że badania wskazują, że jedzenie późnym wieczorem może sprzyjać przybieraniu na wadze, nie oznacza to, że powinniśmy całkowicie rezygnować z kolacji. Kluczowe jest, aby ostatni posiłek spożywać najpóźniej 10 godzin po śniadaniu i unikać nocnego podjadania.

Obfite śniadania kluczem do sukcesu

Naukowcy z University of Aberdeen i University of Surrey wykazali, że śniadanie powinno być najbardziej obfitym posiłkiem dnia. Osoby, które spożywały najwięcej kalorii podczas śniadania, odczuwały mniejszy głód w ciągu dnia i rzadziej sięgały po niezdrowe przekąski.

Podsumowując, dobrze zbilansowane śniadanie na początku dnia może być kluczem do utrzymania zdrowej wagi. Należy jednak pamiętać, że każdy organizm jest inny, więc to, co działa u jednej osoby, niekoniecznie sprawdzi się u innej. Warto skonsultować wszelkie zmiany w diecie z dietetykiem lub lekarzem.