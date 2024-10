Kolonijne życie mszywiołów

Ten niesamowity organizm to efekt życia mszywiołów wodnych, małych bezkręgowców o wielkości zaledwie kilku milimetrów. Żyją one w koloniach, które mogą tworzyć struktury przypominające worki osiągające nawet dwa metry średnicy. Mszywioły są hermafrodytyczne, co oznacza, że mogą się samodzielnie rozmnażać, tworząc rozrastające się kolonie. To odkrycie jest wyjątkowe, ponieważ mszywioły nie występują naturalnie w Holandii, a ich pojawienie się w Utrechcie jest pierwszym takim przypadkiem.

Skąd pochodzą tajemnicze organizmy?

Mszywioły wodne pochodzą z wybrzeża Stanów Zjednoczonych i po raz pierwszy zostały zaobserwowane w Europie w XIX wieku. Choć do lat 90. były spotykane rzadko, teraz szybko rozprzestrzeniają się w zachodniej części kontynentu. Ich pojawienie się w różnych zbiornikach wodnych, takich jak McGee Creek Reservoir w Oklahomie, wzbudziło niepokój i dało początek teoriom spiskowym – niektórzy mieszkańcy obawiali się, że mają do czynienia z "jajami obcych”.

Czy mszywioły są groźne?

Na szczęście mszywioły wodne są całkowicie nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. Żywią się głównie bakteriami i planktonem, nie zakłócając równowagi ekosystemów, w których się znajdują. W Holandii organizmy te zostały zwrócone do kanału, by kontynuować swoje nieszkodliwe życie pod powierzchnią wody, co daje ekologom okazję do dalszych badań nad tym rzadko spotykanym zjawiskiem.