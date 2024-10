Najnowsze odkrycie naukowców: coroczne spotkania samic rekinów

Każdego roku, w wodach Polinezji Francuskiej, dochodzi do niezwykłego zgromadzenia samic rekinów młotów (Sphyrna mokarran). Zwierzęta te obecnie są krytycznie zagrożone wyginięciem. Te drapieżniki, prowadzące na co dzień samotniczy tryb życia, gromadzą się wokół atoli Rangiroa i Tikehau w archipelagu Tuamotu podczas australijskiego lata - czyli między grudniem a marcem. Szczególnym momentem ich największej aktywności jest okres pełni księżyca. Wówczas to liczebność rekinów osiąga szczyt.

Jak podaje portal LiveScience.com na podstawie odkryć opublikowanych w czasopiśmie Frontiers in Marine Science, zjawisko to obserwowane jest przez naukowców od ponad dekady. Mimo to nadal pozostaje niezbadane a przyczyny jego występowania owiane tajemnicą. Samice rekinów młotów, które zazwyczaj prowadzą samotniczy tryb życia, w tym skupiają się w na niewielkim obszarze. W tym czasie wybierają się na tzw. "płaskowyż młota" – jest to obszar o głębokości od 45 do 60 metrów.

Przyczyny spotkań rekinów młotów w wodach Polinezji Francuskiej

Zjawisko gromadzenia się rekinów młotów w okolicach pełni księżyca wydaje się być związane z kilkoma czynnikami. Jednym z głównych powodów, dla których rekiny wybierają te wody, jest obecność Aetobatus ocellatus – czyli tzw. płaszczki białoplamej lub płaszczki białoplamistej, które przybywają do lagun w celu rozmnażania się. Płaszczki te stanowią dla drapieżnych rekinów młotów atrakcyjny cel polowań. To może tłumaczyć pojawianie się samic rekinów w tych rejonach właśnie wokresie godowym płaszczek.

Kolejnym czynnikiem jest światło księżyca. Pełnia księżycazwiększailośćświatła odbijanego na powierzchni oceanu. To ułatwia rekinom polowanie w nocy. Naukowcy podejrzewają również, że na zachowanie tych drapieżników mogą wpływać zmiany w polu geomagnetycznym Ziemi. Są one związane z cyklem księżycowym - gdy na niebie księżyca przybywa i ubywa. Do archipelagu Tuamotu może zwabiać rekiny także podwyższona temperatura wody. Ponadto – choć nie jest to potwierdzone naukowo – podejrzewa się, że atole Tikeau i Rangiroa są miejscem wylęgu rekinów młotów. Bowiem laguny oraz ich ciepłe, płytkie i chronione wody przybrzeżne znane są z tego, że służą jako miejsca wylęgu dla różnych gatunków rekinów.

Przyczyna takich corocznych spotkań nadal nie jest poznana. Wszystko jednak wskazuje na to, że obszar ten jest miejscem agregacji . Rekiny nie mają ze sobą żadnych powiązań. Muszą być zatem przyciągane w te rejony przez czynniki zewnętrzne, które mogą mieć związek z obecnością Aetobatus ocellatus, czy cyklem księżycowym i zmianami pola magnetycznego ziemi.