Robert Kagan to czołowy amerykański neokonserwatysta. Był współzałożycielem think tanku "Projekt for the New American Century", który miał istotny wpływ na politykę George'a W. Busha. Po nominacji Trumpa w 2016 roku na kandydata na prezydenta wystąpił z Partii Republikańskiej. W Polsce w 2003 roku ukazała się jego książka "Potęga i Raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata" – przypomina Deutsche Welle.

Amerykański politolog: Nie ma już NATO

Amerykańska geopolityka w wydaniu Trumpa jest polityką globalnego imperializmu. Trump chce być cesarzem świata. Mark Rutte nie rozumie, że nie chodzi o to, czy Europa potrzebuje NATO czy nie. Nie ma już NATO. Trump wyraźnie dał do zrozumienia, że nikogo nie będzie bronił. Wręcz przeciwnie, Stany Zjednoczone są potencjalnym agresorem, co pokazał w kwestii Grenlandii – oznajmił Kagan w weekendowym wywiadzie dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung" opracowanym przez Deutsche Welle.

Według eksperta spór o Grenlandię wcale nie jest zakończony. Rutte wierzy, że wystarczy odpowiednią ilość razy nazwać Trumpa "Daddy", aby go udobruchać. To czysta polityka appeasementu – spostrzegł.

Europa musi zrozumieć, że Trump i jego ruch (MAGA) są do głębi wrogo nastawione do Europy. Partie centro-prawicowe czy centro-lewicowe są dla niego formami liberalizmu, który odrzuca. Niemieckie, francuskie czy brytyjskie kierownictwo są dla niego takimi samymi wrogami jak Nancy Pelosi czy Clintonowie – stwierdził Kagan.

Amerykański politolog: Europa może liczyć tylko na siebie

Zdaniem politologa "Europa może liczyć tylko na siebie". Znajduje się między dwoma przeciwnikami – Ameryką i Rosją. Dlatego musi być w stanie bronić się zarówno ekonomicznie, jak i militarnie – powiedział Kagan. W przeciwnym wypadku Stary Kontynent stanie się "stertą zależnych obszarów" z Wielką Brytanią jako satelitą USA i Europą Wschodnią jako satelitą Rosji – czytamy.

Kagan ma nadzieję, że "Niemcy znajdą odpowiedni model współpracy z sąsiadami w Europie". Być może zbyt potężne Niemcy ciągle jeszcze niepokoją wiele państw. Ale Niemcy są obecnie wiodącą liberalną siłą i mają za zadanie obronę liberalizmu na świecie – zaznaczył ekspert cytowany przez DW.

Amerykański politolog: W USA zapanował faszyzm

Według neokonserwatywnego eksperta w Ameryce zapanował faszyzm. Dyktator rządzi dziś w oparciu o ruch. Ale gdy ruch opiera się na jednej jedynej heroicznej osobie, jeżeli buduje się paramilitarną organizację, która jest podporządkowana tylko prezydentowi, jeżeli ministerstwo sprawiedliwości, FBI, CIA podporządkowane są prezydentowi, to tak, to jest faszyzm – stwierdził politolog.

Zdaniem Kagana celem Trumpa jest "rekonstrukcja narodu", w którym "biali chrześcijanie zajmują uprzywilejowaną pozycję" w "prawicowej, chrześcijańskiej hierarchii".

"Zadaniem policji ICE nie jest ograniczenie migracji i deportacje nielegalnych imigrantów, lecz narzucenie przez prezydenta swojej woli poszczególnym stanom" – czytamy. Według eksperta "Trump może wykorzystać te instrumenty, aby nie dopuścić do wolnych i uczciwych wyborów".