Niemcy idą naprzód, wyraźnie zwiększamy wydatki na obronność. W tym roku mówimy o niemal 108 mld euro na obronę. To prawie trzy razy tyle co w 2014 roku. W 2029 roku. osiągniemy poziom 3,5 proc. PKB na obronność – zapowiedział niemiecki minister obrony na konferencji prasowej podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC).
Szef MSZ Niemiec: USA pozostają sojusznikiem Europy
Pistorius zapewnił, że Stany Zjednoczone pozostają sojusznikiem Europy, bowiem "nie ma żadnych poważnych sygnałów, że USA zamierzają wycofać się z NATO w Europie".
Ale nie możemy też oczekiwać, że Amerykanie będą utrzymywać swoje zaangażowanie w Europie w takim samym zakresie, jak dotychczas – dodał.
Szef MSZ Niemiec: Nie potrzebują obecnie debaty o broni atomowej
Pistorius wyraził przekonanie, że Niemcy nie potrzebują obecnie debaty o broni atomowej.
Po pierwsze, Niemcy są związane umowami międzynarodowymi. Podpisaliśmy Traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, a w traktacie "2+4" zobowiązaliśmy się, że nie będziemy posiadać własnej broni jądrowej. Po drugie, mamy odstraszanie nuklearne w ramach NATO – wyjaśnił.
Pytany o ewentualność przekazania przez Niemcy Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu Taurus, Pistorius odpowiedział: Słyszę to pytanie od prawie trzech lat i odpowiedź wciąż pozostaje taka sama – w tej kwestii nie ma nic nowego.
Socjaldemokratyczny polityk oświadczył, że od 1 marca Niemcy będą mieli oficera łącznikowego w Joint Nordic Command Nuuk na Grenlandii.
Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa
W stolicy Bawarii trwa Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, najważniejsze coroczne europejskie spotkanie dotyczące polityki bezpieczeństwa. Udział w MSC wezmą m.in. kanclerz Niemiec Friedrich Merz, sekretarz generalny NATO Mark Rutte czy amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Polskę reprezentować będą premier RP Donald Tusk oraz szef dyplomacji Radosław Sikorski.
