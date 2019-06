Są teorie popularne wśród konserwatystów, że ojciec powinien zajmować się dzieckiem, kiedy skończy ono siedem lat.

Jest to chyba dobra cezura, by trochę zwolnić mamę z codziennych obowiązków wychowawczych.

Wcześniej ojciec nie musi mieć codziennych obowiązków wychowawczych?

To kwestia podziału obowiązków. Wszystko zależy od tego, jak to wygląda w konkretnym domu.

Też od tego, jaki model jest lansowany przez państwo, polityków, urzędników?

Czy związek jest partnerski, tak?

Tak. Pana jest?

Staramy się, żeby tak było, ale pewnie moja żona ma odmienne zdanie na ten temat. Proszę napisać, że się śmieję. To znaczy, że ona jest więcej w domu, więcej zajmuje się dziećmi. Na zakończenie roku jestem z dziećmi. To wziąłem na siebie, żeby żona nie musiała brać dnia wolnego. W wakacje dzieci trochę będą u dziadków, potem pojedziemy razem na urlop. Kiedy był strajk nauczycieli, chłopcy przyjeżdżali ze mną codziennie do Warszawy. Powiem pani szczerze, że trzy lata temu, kiedy zaczynałem pracę w Warszawie, żona postawiła ultimatum: możesz pracować w Warszawie, ale wieczorem, w nocy jesteś w domu. I przez te trzy lata raz się zdarzyło, że spałem w biurze na kozetce. Żona i tak może mieć pretensję, że jestem za mało w domu, że się nie wykazuję w odpowiedni sposób, że inne dzieci w Polsce są bardziej zaopiekowane przeze mnie niż nasi synowie.

Teraz cytuje pan żonę?

Hmm…. Często ma rację. Ostatnio wyjechałem z domu o 5 rano. Potem na godzinę 17 poszedłem na konsylium do szpitala dziecięcego na Niekłańskiej w Warszawie w sprawie chłopca, Szymona, podtrzymywanego przy życiu. Wróciłem do domu późnym wieczorem, po 23.

Po co pan tam poszedł?

Żeby sprawdzić, czy dorośli widzą to dziecko, czy tylko swoje interesy.

Rodzice liczyli na cud.

Mieli prawo.

Pan by liczył?

Wszyscy liczyli, nawet lekarze. Ja też, bo taką mam naturę. I to nie chodzi o to, czy jestem katolikiem, tylko że każdy rodzic ma prawo liczyć na cud, jeśli chodzi o życie dziecka. Okazało się, że ci rodzice mieli trudność, by dotrzeć do mnie, przedstawić swoje stanowisko. Nie wiedzieli, że mogą, że mają takie prawo, że po prostu mogą ze mną rozmawiać. W przeciwieństwie do wielu osób ze świecznika, które się np. rozwodzą i przychodzą tutaj, do mojego biura, i proszą, żeby stanąć po ich stronie w sporze o dziecko.

To jest praca na rzecz dzieci?

Ja muszę patrzeć na interes dziecka, a nie rodziców. Zastanawiam się, czy zacytować Janusza Korczaka, czy Jana Pawła II. Zacytuję Jana Pawła II: "troska o dziecko to pierwszy podstawowy sprawdzian stosunku człowieka do człowieka".