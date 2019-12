Robert Mazurek: Pusto?

Andrzej Arseniuk (były rzecznik IPN): Boję się o tę Wigilię.

Dlaczego? Bo to będą drugie święta bez żony.

Tak, dla mnie bez żony, a dla dzieci bez mamy.

Jak wyglądały pierwsze?

Były chyba łatwiejsze, bo wszystko szło trochę z rozpędu, na szybko, byliśmy oszołomieni. Monika zmarła miesiąc przed Wigilią.

I zostałeś z trójką dzieci.

Ale miałem mnóstwo pracy, prezenty na głowie i mało czasu na myślenie. Poczekaj, czemu ja się na to wszystko zgodziłem? Jak tylko zadzwoniłeś, to zacząłem o tym myśleć. Nawet przewidywałem twoje pytania i układałem w głowie na nie odpowiedzi, ale zorientowałem się, że przecież nie mam nic do powiedzenia.