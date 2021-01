Całe zamieszanie wokół szczepionki dla elit – również politycznych – pokazuje nasze najgorsze cechy. Ci, którzy czują się, są bezczelni – i gdy decydowali się wepchnąć bez kolejki, i gdy zostali za to skrytykowani. Obrońcysą jeszcze bardziej żenujący, tłumacząc, że to tacy wybitni aktorzy , więc im się po prostu należało. Z kolei krytycy pomijają to, co najistotniejsze, czyli że ujawniono jeden patologiczny przypadek, zaś wiele wskazuje na to, że jest ich znacznie więcej.