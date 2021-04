O "sankach" (od słowa "sankcja") piszę od wielu lat. I z roku na rok – choć politycy obiecują, że trend się odwróci – jest coraz gorzej. To znaczy coraz więcej osób trafia do aresztu i siedzi w nim coraz dłużej. Wystarczy wskazać, że pod koniec 2016 r. tymczasowo aresztowanych było w Polsce 5396 osób, a pod koniec 2020 r. były to już 8692 osoby. To, jak słusznie zwróciła uwagę Iustitia, podwojenie w stosunku...