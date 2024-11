GIS: Łyżka cedzakowa z TEDi wycofana ze sprzedaży

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed korzystaniem z łyżki cedzakowej z TEDi. Produkt wycofano ze sprzedaży. - Stwierdzono, migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych z określonej poniżej łyżki cedzakowej - czytamy w komunikacie. Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Produktu nie należy używać do kontaktu z żywnością.

Firma TEDi Sp. z o.o. zadeklarowała, że produkt został usunięty z sali sprzedaży we wszystkich sklepach tej sieci w dniu 22.11.2024 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje proces wycofywania produktu ze sklepów.

Łyżka cedzakowa z TEDi wycofana ze sprzedaży. Szczegóły i zdjęcia

Nazwa produktu: Łyżka cedzakowa

Kod EAN: 93503001001000000100 224

Dystrybutor w Polsce: TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o., 11 Listopada 11, 40-387 Katowice