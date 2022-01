Na pewno to moment, gdy nastąpiła kumulacja złych decyzji, niekompetencji i nieskuteczności tej władzy. Jeżeli PiS nie chce wcześniejszych wyborów, to niech powie, że wszystko jest OK. Że dzięki Polskiemu Ładowi mamy krainę mlekiem i miodem płynącą, że nie ma inflacji, że pandemia jest pod kontrolą. To moment, gdy prawie każdy doświadczył jakichś błędów rządzących. Odczuł je we wzroście wydatków na żywność, energię, usługi, ale też w swoim zdrowiu. Odczuł też ogromną część zmian związanych z tym 700-stronicowym bublem, który zniszczył ideę kwoty wolnej i emerytur bez podatku.