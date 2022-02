Jeszcze mniej sensowne są wyjące syreny w Doniecku i Ługańsku czy podstawiane dla osób starszych i matek z dziećmi zdezelowane marszrutki, które mają je wywieźć do bezpiecznej – jak przekonuje Kreml – Rosji. Trudno uwierzyć, że za tzw.czają się oddziały faszystów z Kijowa, pragnących rewanżu na ludności, która wypowiedziała posłuszeństwow 2014 r. Nie o to jednak w tej grze chodzi. Tak jak nieważne było to, kto tak naprawdę organizuje ostrzał przed inwazją naw sierpniu 2008 r. Wówczas przez wiele tygodni przed wojną było jasne, żeszuka casus belli. I zamierza skorzystać przy tym z porywczego charakteru ówczesnego prezydenta, któremu godność nie pozwalała znosić upokorzeń.