Mariusz Cielma: Przebieg tej wojny pokazał Rosjanom, że by osiągnąć zdobycze terytorialne, muszą skupić swoje siły. Dlatego pogodzili się z symboliczną porażką pod Kijowem i przerzucili swoje wojska na wschód. Ale one poniosły duże straty i wymagało czasu, by odtworzyć gotowość bojową. Można zakładać, że teraz w pewnym stopniu część tych wojsk ją osiągnęła. Szerokość tej ofensywy to może być nawet 100 km, dlatego Rosjanie gromadzą tam wszystko, co mają do dyspozycji. Wydaje się, że Rosja ma jeszcze potencjał do przeprowadzenia jednej większej operacji wojskowej w najbliższym czasie, ale nie więcej. By przeprowadzić kolejną, będzie potrzebowała co najmniej kilku tygodni pauzy.