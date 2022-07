Gdyby Rosja zwyciężyła, to nasza sytuacja byłaby dramatyczna. Putin skłonny byłby iść za ciosem - mówi były szef BBN.

Następny cel strategiczny Rosji?

Zdaniem gen. Kozieja kolejnym celem Rosji nie byłaby Mołdawia czy Estonia, ale połączenie lądowe z Kaliningradem. Jeśli Putin by zwyciężył w Ukrainie, to następnym jego celem strategicznym byłoby zdobycie lądowego połączenia z Kaliningradem. W tej chwili, zwłaszcza kiedy Szwecja i Finlandia wstępują do NATO, Kaliningrad staje się dla Rosji szczególnie ważną bazą strategiczną, a jednocześnie jest odizolowany - przekonuje wojskowy.

Według eksperta na razie nie grozi nam inwazja. Najbardziej prawdopodobny jest scenariusz zamrożenia konfliktu w Ukrainie. Dojście do takiego momentu, kiedy obie strony będą bardzo wyczerpane i będą potrzebowały oddechu - mówi gen. Koziej.

Nie widzę na dzisiaj możliwości jednoznacznego rozstrzygnięcia, czy wygra Rosja, czy Ukraina. Mówię o poziomie militarnym. Na poziomie politycznym i strategicznym Rosja już tylko traci i przegrywa tę wojnę. Dlatego, dopóki trwa Wojna w Ukrainie, to myślę, że nie jesteśmy zagrożeni inwazją - dodaje.

Ukraina może tę wojnę przegrać. Tylko że tu jest problem, jak opisać przegraną? Bo na razie obydwie strony przegrywają. Ponoszą ogromne straty. Ukraina jest jednak w o tyle korzystniejszym położeniu, że może liczyć na szerokie wsparcie Zachodu - zauważa gen. Koziej.