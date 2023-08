To nie Marcin Przydacz rozpoczął spór na słowa. Zaczęli go ukraińscy dyplomaci, którzy – jak to się mówi – "strzelali z ucha" na Polskę w Brukseli w sprawie zamknięcia polskiego rynku dla ukraińskich produktów rolnych.

Ich przekaz wzmocnił premier Denys Szmyhal, pisząc w mediach społecznościowych, że polityka Mateusza Morawieckiego jest w tej kwestii populistyczna. Zastępca szefa administracji Wołodymyra Zełenskiego – Andrij Sybiha – z kolei użył chyba najbardziej irytującego argumentu w relacjach polsko-ukraińskich. Komentując słowa Przydacza, mówił, że przekazywanie Ukrainie broni to inwestycja. Bo Ukraina broni polskiego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa regionu. Sybiha w swojej wypowiedzi umiejętnie rozdzielił Przydacza od "społeczeństwa" polskiego, które ma być przez niego "manipulowane". Odseparował go też od prezydentów Dudy i Zełenskiego, którzy prowadzą "otwarty i przyjazny dialog". Przekonywał też, że ukraińscy rolnicy ryzykują życie, pracując "na zaminowanych polach i pod ostrzałem rakietowym". Nie wspomniał jednak o tragicznym losie dwóch mieszkańców Przewodowa, którzy zginęli w wyniku upadku zabłąkanej ukraińskiej rakiety S300. Rakiety, o upadek której – co warto przypomnieć – Polska pretensji nie miała.

Zbigniew Parafianowicz