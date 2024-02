To obrzydliwe, podłe twierdzenie wypowiedziane przez byłego prezydenta, który za chwilę zapewne zostanie kandydatem na prezydenta. Ten człowiek mówi sojusznikom z NATO, że zachęcałby Rosję do ataku na nich, jeśli nie będą płacili składki do natowskiego klubu - mówi w Polsat News gen. Ben Hodges, komentując słowa Trumpa, który powiedział, że kto nie płaci 2 procent PKB nie mógłby liczyć na pomoc USA w przypadku ataku Rosji.

To naprawdę ohydne i bardzo szkodliwe

To niezwykle szkodliwe stwierdzenie. Unaocznia jakim strategicznym analfabetą jest Trump, jak nie rozumie czym jest NATO, dlaczego jest istotne dla Stanów Zjednoczonych i jakie byłby skutki dla USA, gdybyśmy odwrócili się od naszych europejskich sojuszników - mówi Hodges. - To naprawdę ohydne i bardzo szkodliwe to co powiedział - dodaje.

Konsekwencją dla nas oczywiście mogłoby być to, że nasi sojusznicy w Europie nagle by nam powiedzieli, że jeśli nie jesteśmy w NATO, to oni nie potrzebują u siebie naszych baz wojskowych. A przecież dla Ameryki to jest niesłychanie korzystna sytuacja, że posiada bazy wojskowe: lotnictwa, marynarki wojennej, centra szkolenia, centra logistyczne w całej właściwie Europie - tłumaczy generał.