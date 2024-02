Zwłaszcza te drugie mogą, choć oczywiście nie muszą, okazać się gamechangerem w trwającej od dwóch lat wojnie. Uruchomione procesy dają przebłysk nadziei, że coś się zmieni w podejściu zachodniej opinii publicznej, a więc także podążających za jej nastrojami zachodnich polityków. Słaba to nadzieja – ale jest.

Nawalny jak Stauffenberg

Trudno się oprzeć analogii do postaci Clausa von Stauffenberga, pułkownika Wehrmachtu, uczestnika spisku przeciw Hitlerowi. Zarówno on, jak i Nawalny, byli bez wątpienia patriotami swoich narodów. Obaj mieli odwagę rzucić wyzwanie reżimowi, który w ich przekonaniu straszliwie szkodził długofalowym interesom tego narodu. I obaj zapłacili za bunt najwyższą cenę. Częściowo dlatego, że źle oszacowali szanse, a poniekąd dlatego, że zawiodły ich zbyt optymistyczne rachuby co do części elit rządzących.

