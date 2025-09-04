"Spotkanie Nawrockiego z Trumpem pokazuje nie tylko izolację Tuska, ale także to, że nowy prezydent Polski jest obecnie jedynym łącznikiem między Polską a USA" – zauważyły węgierskie media.

"Dokąd Tusk zaprowadził Polskę?"

"W trakcie spotkania w Waszyngtonie Tusk może w samotności, w Warszawie, zastanowić się nad tym, dokąd zaprowadził Polskę" – dodano.

Wymieniając "błędy" polskiego premiera, portal przypomniał krytyczne wypowiedzi Tuska pod adresem prezydenta Trumpa oraz brak zaproszenia polskiej delegacji na niedawne rozmowy amerykańskiego przywódcy z liderami państw europejskich, towarzyszących w Waszyngtonie prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.

"Tuskowi nie pozostało nic innego, jak nieprzyjemne komunikaty"

"W tej sytuacji Tuskowi nie pozostało nic innego, jak wysyłać nieprzyjemne komunikaty dotyczącego tego, co Nawrocki może, a czego nie może omawiać z Trumpem" – stwierdził PestiSracok, przywołując wypowiedź polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego przed wyjazdem prezydenta RP do USA.

"Tusk powinien przeprosić Trumpa, ale musiałby mieć klasę"

W ocenie portalu premier Tusk "powinien być wdzięczny, że jest przynajmniej jeden polski przywódca, z którym Trump jest gotów rozmawiać, ponieważ leży to w interesie Polski". "Szef polskiego rządu powinien też przeprosić Trumpa, mając na uwadze interes Polski, ale tylko polityk wysokiej klasy mógłby zdobyć się na taki gest, a Tusk do takich nie należy” – ocenił PestiSracok.