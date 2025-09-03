Nawrocki zaznaczył w rozmowie z polskimi dziennikarzami, że podczas spotkania w Białym Domu Trump dał Polsce gwarancję bezpieczeństwa i podkreślił polsko-amerykańską sojuszniczą współpracę w dziedzinie wojskowej.
Nawrocki: Poczytuję to za duży sukces
Poczytuję to za duży sukces tego spotkania w obliczu dyskusji o przesuwaniu wojsk amerykańskich w Europie – dodał Nawrocki.
Nawrocki: W styczniu do Polski trafią F-35
Polski prezydent poinformował też, że w styczniu do Polski mają trafić myśliwce F-35, które Polska zamówiła w 2020 r. Maszyny budowane dla Polski pozostają do tej pory w USA, gdzie polscy piloci zostali wysłani na szkolenie.
Nawrocki: Trump zaprosił mnie na szczyt G20
Prezydent RP Karol Nawrocki powiedział również w środę, że prezydent USA Donald Trump zaprosił go na szczyt G20 na Florydzie w przyszłym roku.
Nawrocki poinformował o zaproszeniu przez Trumpa na szczyt G20 podczas konferencji prasowej w rezydencji Blair House pod Białym Domem.
Stany Zjednoczone w przyszłym roku obejmą prezydencję grupy skupiającej największe gospodarki świata, a spotkanie ma się odbyć w posiadłości Trumpa w Doral nieopodal Miami. Jak zapowiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, ma to być pierwszy krok w staraniach Polski, by dołączyć do tej grupy.
Nawrocki: Padły konkrety o żołnierzach USA
Prezydent RP Karol Nawrocki powiedział w środę, że podczas zamkniętej części spotkania w Białym Domu rozmawiał z prezydentem Trumpem o zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy oraz zwiększeniu stałej ich obecności w Polsce.
Zdradzę państwu, że podczas rozmów plenarnych rozmawialiśmy nawet z panem prezydentem i z ministrami o rozszerzeniu komponentu żołnierzy amerykańskich w Polsce, co cieszy mnie w sposób szczególny. Były konkretne dyskusje dotyczące właśnie tego projektu – powiedział Nawrocki podczas konferencji prasowej w rezydencji gości prezydenta USA Blair House.
Od dnia jutrzejszego pan sekretarz (szef Pentagonu) Hegseth zgodnie z decyzją pana prezydenta Trumpa i pan minister Cenckiewicz zgodnie z moją decyzją będą przygotowywać rozwiązania, które z całą pewnością są dobre dla Polski, będą także interesujące dla polskiej opinii publicznej. Jest natomiast zbyt wcześnie, żeby o nich mówić – dodał polski prezydent.
