Trump odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce.

Trump: Możemy umieścić więcej żołnierzy w Polsce

Myślę, że tak. Czy wiesz może o czymś, czego ja nie wiem? Jeśli już, to możemy umieścić tam więcej żołnierzy, jeśli (Polacy tego) chcą. Oni od dawna chcieli większej obecności wojskowej – odparł Trump.

Reklama

Trump: Nawrocki wykonuje fantastyczną pracę

Ocenił przy tym, że USA i Polskę łączą specjalne relacje, lepsze niż kiedykolwiek – sugerując, że jest tak również dzięki jego relacjom z Nawrockim, którego poparł w kampanii wyborczej. Trump powiedział, że zaszczytem było wyrażenie poparcia dla Nawrockiego, a nowy polski przywódca wykonuje fantastyczną pracę.

Nawrocki: Pierwszy raz w historii Polacy cieszą się z zagranicznych żołnierzy

Prezydent RP Karol Nawrocki powiedział w środę w Gabinecie Owalnym, że Polacy cieszą się z tego, że amerykańskie wojska są na terytorium ich kraju. Dodał, że ich obecność stanowi też sygnał dla Rosji, że jesteśmy razem.

To pierwszy raz w historii Polski, w XX i XXI wieku, gdy Polacy cieszą się, że mamy zagranicznych żołnierzy w Polsce. Amerykańscy żołnierze są częścią naszego społeczeństwa – oświadczył Nawrocki.

Reklama

Zaznaczył, że ich obecność to też sygnał dla Rosji, że jesteśmy razem.

Zapewnił, że Polska osiągnie wydatki na cele obronne w wysokości 5 proc. PKB.