Prezydent Nawrocki składa w środę wizytę w Waszyngtonie, w Białym Domu rozmawiał z prezydentem Trumpem.

Prezent od Trumpa dla Nawrockiego

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Nawrocki otrzymał podarunek od amerykańskiego przywódcy. "Prezydenci Polski Karol Nawrocki i USA Donald Trump w Białym Domu. Karol Nawrocki, jak zapowiedział w kampanii, tak zrobił – z pierwszą wizytą zagraniczną udał się do Waszyngtonu. Plakat jest podarunkiem od prezydenta USA dla Karola Nawrockiego" – przekazała we wpisie na platformie X KPRP.

Do wpisu dołączono zdjęcie prezydentów Polski i USA, którzy trzymają ich wspólne zdjęcie z pierwszej wizyty Nawrockiego w Białym Domu na początku maja br., czyli w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej w Polsce. Na zdjęciu widnieje napis "You will win".

Trump: Zaszczytem było poparcie dla Nawrockiego

Na początku spotkania z Nawrockim w Białym Domu, Trump ocenił, że USA i Polskę łączą specjalne relacje, lepsze niż kiedykolwiek – sugerując, że jest tak również dzięki jego relacjom z Nawrockim, którego poparł w kampanii wyborczej. Trump powiedział, że zaszczytem było wyrażenie poparcia dla Nawrockiego, a nowy polski przywódca wykonuje fantastyczną pracę.