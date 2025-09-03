Prezydent USA Donald Trump podczas środowego spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim w Białym Domu powiedział, że amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce, a jeśli Polacy chcą, może USA rozmieszczą ich więcej.

Tusk: To ważne słowa

Do tych słów amerykańskiego prezydenta odniósł się premier Tusk. "Prezydent Trump zadeklarował przed chwilą, że Stany Zjednoczone nie zamierzały i nie planują w przyszłości wycofania z Polski amerykańskich wojsk. To ważne słowa, które potwierdzają ponadczasowy charakter naszego sojuszu" – napisał szef rządu na platformie X.

Szydło: Podziękujcie Nawrockiemu

Do słów polskiego premier szybko odniosła się Beata Szydło. "Sami twierdziliście z Sikorskim, że miarą sukcesu wizyty prezydenta Karola Nawrockiego będzie taka deklaracja ze strony prezydenta Donalda Trumpa. Podziękujcie więc prezydentowi Nawrockiemu. Wy nigdy byście takiej deklaracji nie usłyszeli, bo Trump z wami nie rozmawia" – napisała była premierka.

Sikorski: Dobrze, że Trum potwierdził stacjonowanie wojsk

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski podkreślił, że to "dobrze, że Prezydent Trump potwierdził dalsze stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce". Zaznaczył również, we wpisie na platformie X, że "w sprawach bezpieczeństwa, odstraszania Putina i wspierania Ukrainy rząd, prezydent i opozycja mówią jednym głosem".

Kosiniak-Kamysz: Dowód na niezwykle silny sojusz Polski z USA

Głos w sprawie deklaracji amerykańskiego prezydenta zabrał również szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "Ważna deklaracja prezydenta Donalda Trumpa o obecności wojsk amerykańskich w Polsce. To dowód, że strategiczny sojusz Polski z USA, będący jednym z fundamentów naszego bezpieczeństwa, jest niezwykle silny" – skomentował.

Trump: Możemy umieścić więcej żołnierzy w Polsce

Trump podczas spotkania z Nawrockim, pytany był przez dziennikarzy m.in. o to, czy amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce. Myślę, że tak. Czy wiesz może o czymś, czego ja nie wiem? Jeśli już, to możemy umieścić tam więcej żołnierzy, jeśli (Polacy tego) chcą. Oni od dawna chcieli większej obecności wojskowej – odparł prezydent Stanów Zjednoczonych.

Nawrocki: Amerykańscy żołnierze są częścią naszego społeczeństwa

Nawrocki podkreślił, że Polacy cieszą się z tego, że amerykańskie wojska są na terytorium naszego kraju. Dodał, że ich obecność stanowi też sygnał dla Rosji, że jesteśmy razem. To pierwszy raz w historii Polski, w XX i XXI wieku, gdy Polacy cieszą się, że mamy zagranicznych żołnierzy w Polsce. Amerykańscy żołnierze są częścią naszego społeczeństwa – oświadczył Nawrocki.