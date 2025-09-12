Roewekamp domaga się, aby nie czekać z walką z rosyjskimi dronami, aż dotrą one do przestrzeni powietrznej państwa NATO.

"Drony trzeba zestrzeliwać już nad Ukrainą"

Potrzebujemy uzgodnienia w ramach NATO, kiedy i nad czyim terytorium istnieją warunki do militarnej walki z atakiem dronów. Za zgodą zainteresowanego kraju, takiego jak Ukraina, musi być możliwe unieszkodliwianie dronów, zagrażających terytorium NATO, już w (ukraińskiej) przestrzeni powietrznej– podkreślił szef parlamentarnej komisji obrony.

Reklama

Zdaniem Roewekampa Niemcy i cały sojusz NATO muszą znacznie zwiększyć swoje możliwości w zakresie obrony przed bezzałogowcami. Trzeba to zrobić szybko – ostrzegł polityk CDU w wywiadzie dla radia Deutschlandfunk.

"Trzeba dostarczyć Ukrainie broń dalekiego zasięgu"

Reklama

Przewodniczący komisji obrony Bundestagu opowiedział się też za dostarczeniem Ukrainie broni dalekiego zasięgu. W trwającej wojnie najlepszym sposobem walki z dronami jest zniszczenie zakładów produkcyjnych i urządzeń do ich wystrzeliwania. Dlatego też partnerzy NATO powinni szybko wyposażyć Ukrainę w taki sposób, aby mogła ona działać również przeciwko tym celom na terytorium Rosji – powiedział "Spieglowi" Roewekamp.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez drony

W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna, a tym samym NATO, została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów; w przypadku tych mogących stanowić zagrożenie zdecydowano o ich zestrzeleniu.