Krzysztof B. w piątek próbował rzucić w drzwi budynku tzw. koktajlem Mołotowa. Świadkowie relacjonowali, że mężczyzna został odepchnięty, a butelka rozbiła się przed wejściem.

Zatrzymanie sprawcy ataku

Komenda Stołeczna Policji przekazała w poniedziałek, że zatrzymała sprawcę. Zatrzymany 44-latek jest Polakiem, mieszkańcem powiatu łosickiego. KSP poinformowała również, że w maju tego roku mężczyzna był zatrzymany w związku z groźbami karalnymi na portalu X pod adresem szefa rządu.

Tusk o "podpalaczu z Żoliborza"

Premier Tusk odnosząc się do sprawy, w poniedziałek wieczorem zamieścił na platformie X nagranie, w którym wskazał, że tydzień temu na wiecu PiS "Jarosław Kaczyński poprosił o głos Roberta Bąkiewicza, mówiąc: to dzielny i mądry człowiek. Szef rządu w nagraniu zamieścił fragment wystąpienia Bąkiewicza, w którym powiedział on, że chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły.

Premier wskazał, że kilka dni później w Warszawie Krzysztof B. usiłował podpalić siedzibę Platformy Obywatelskiej przy użyciu koktajlu Mołotowa.

"Krzysztof B. już siedzi, Robert Bąkiewicz ma zarzuty i czeka na kolejne. A cała polityczna odpowiedzialność za narastającą falę przemocy w Polsce i też za ten atak spada na podpalacza z Żoliborza, Jarosława Kaczyńskiego" – stwierdził Tusk.

Próba podpalenia

Według KSP do próby podpalania budynku przy ulicy Wiejskiej 12A w Warszawie, gdzie mieści się m.in. siedziba PO, doszło w miniony piątek około godziny 14.20. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Siedlcach prok. Krystyna Gołąbek przekazała PAP, że w związku z groźbami karalnymi 30 czerwca prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi B..