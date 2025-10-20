Ostrą reakcję i żądania wyjaśnień wywołał podany przez prezydenta Trumpa na jego profilu wpis użytkowniczki platformy X, która napisała, że Giorgia Meloni wyłamuje się z szeregu UE i dąży do zawarcia bezpośredniej umowy handlowej z Trumpem.

Zmniejszenie poparcia Włoch dla Ukrainy?

"Bravo Meloni! To jest genialny krok" – dodała użytkowniczka X.

Reklama

W wideo towarzyszącym temu wpisowi jest też informacja o tym, że włoska premier gotowa jest zmniejszyć poparcie dla Kijowa.

Na filmie pojawiają się błędne zapisy nazwiska premier: "Meloney" i "Melone".

"Meloni musi wyjaśnić, po której stronie są Włochy"

Deputowana Chiara Braga z centrolewicowej opozycyjnej Partii Demokratycznej zapytała w poniedziałek: Czy to prawda, że Włochy będą bezpośrednio negocjować ze Stanami Zjednoczonymi cła na makaron, i czy to prawda, że Włochy są zainteresowane zmniejszeniem wsparcia dla Ukrainy?

Słowa o makaronie odnoszą się do niedawnych informacji, że amerykańskie cła na makaron mogą wzrosnąć do około 110 procent.

Reklama

Słowa prezydenta Trumpa zostawiają mało miejsca na interpretację – dodała deputowana.

Braga oświadczyła w imieniu swojego ugrupowania, że Meloni musi wyjaśnić, po której stronie są Włochy.

Czy Włochy mają być forpocztą Trumpa, by rozbić europejski front i trwale osłabić Unię Europejską, która jest nie tylko gospodarczym partnerstwem, ale także i nade wszystko politycznym paktem między państwami podzielającymi wartości, prawa i wolności? – dodała deputowana opozycji.

Źródła w kancelarii włoskiej premier cytowane przez Ansę podkreśliły, że negocjacje w sprawie ceł prowadzi Komisja Europejska.

Szef MSZ Włoch: Jest doskonała zgoda z UE

Szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani pytany przez dziennikarzy o tę sprawę odparł: My zawsze pracowaliśmy z UE i dzięki Włochom można było zrobić kilka ważnych kroków naprzód.

Zapewnił, że strona włoska "w doskonałej zgodzie" pracuje z unijnym komisarzem do spraw handlu Marosem Sefcoviciem.