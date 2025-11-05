"Kończąc dwuletnią pracę w Ministerstwie Aktywów Państwowych chciałbym podziękować premierowi, współpracownikom, radom nadzorczym i zarządom za dobrą współpracę. Razem budowaliśmy siłę polskiej gospodarki. To był dla mnie ważny i inspirujący okres w życiu. Teraz na są horyzoncie nowe wyzwania..." — napisał polityk w środę 5 listopada.
Dymisja w rządzie. "To dla mnie ważny moment w życiu"
Kropiwnicki objął stanowisko sekretarza stanu w MAP 13 grudnia 2023 roku. Wcześniej pracował m.in. jako nauczyciel akademicki (2000–2010), a w Sejmie zasiada nieprzerwanie od VI kadencji, reprezentując Koalicję Obywatelską. Przez lata był aktywny w wielu komisjach, w tym jako przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz wiceszef Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Na razie nie ujawniono, jakie konkretnie plany ma polityk po odejściu z resortu.
Źródło: X, Onet.
