"Kończąc dwuletnią pracę w Ministerstwie Aktywów Państwowych chciałbym podziękować premierowi, współpracownikom, radom nadzorczym i zarządom za dobrą współpracę. Razem budowaliśmy siłę polskiej gospodarki. To był dla mnie ważny i inspirujący okres w życiu. Teraz na są horyzoncie nowe wyzwania..." — napisał polityk w środę 5 listopada.

Dymisja w rządzie. "To dla mnie ważny moment w życiu"

Kropiwnicki objął stanowisko sekretarza stanu w MAP 13 grudnia 2023 roku. Wcześniej pracował m.in. jako nauczyciel akademicki (2000–2010), a w Sejmie zasiada nieprzerwanie od VI kadencji, reprezentując Koalicję Obywatelską. Przez lata był aktywny w wielu komisjach, w tym jako przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz wiceszef Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Reklama

Na razie nie ujawniono, jakie konkretnie plany ma polityk po odejściu z resortu.

Źródło: X, Onet.