Komisja regulaminowa poparła w czwartek wniosek o uchylenie immunitetu b. ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze, któremu prokuratura chce postawić 26 zarzutów, w tym kierowania grupą przestępczą, w związku z nadużyciami przy Funduszu Sprawiedliwości. Komisja poparła też wniosek o jego zatrzymanie i areszt. Poinformował o tym szef komisji Jarosław Urbaniak (KO).

Joanna Szczepkowska zniesmaczona postępowaniem Zbigniewa Ziobry

Aktorka Joanna Szczepkowska jest również pisarką oraz autorką sztuk teatralnych. Celnie komentuje też w mediach społecznościowych to, co dzieje się w polskim życiu społecznym i politycznym. Wypowiedziała się też ws. zarzutów wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Polityk obecnie przebywa na Węgrzech. "To, że Ziobro nie przyjedzie, było do przewidzenia, ale jego tłumaczenie przerosło wszystkie możliwe oczekiwania" - zaczęła swój wpis aktorka.

Reklama

"Obowiązkiem jest zgłoszenie przestępstwa"

"Przecież to jest podobno prawnik! Przecież jeśli uzyskał informację, że »w sposób przestępczy« ma być zorganizowana prowokacja, to jego obowiązkiem jest zgłoszenie szczegółów do prokuratury, bo ukrywając je, jest współwinny przestępstwa! Musi podać nazwisko informatora, bo ten też ma obowiązek zgłoszenia do prokuratury wiedzy o szykującym się przestępstwie!" - stwierdziła Joanna Szczepkowska.

Internauci i Zbigniewie Ziobrze

96 proc. komentarzy w internecie dotyczących odebrania Zbigniewowi Ziobrze poselskiego immunitetu ma charakter negatywny - wynika z raportu Res Futury. Internauci określają posła PiS mianem "miękiszona" i "symulanta" oraz domagają się postawienia go przed sądem i aresztowania.