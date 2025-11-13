Parlament Europejski opowiedział się w czwartek za uchyleniem immunitetu europosła Grzegorza Brauna. Chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstw, w tym naruszenia nietykalności cielesnej lekarki w szpitalu w Oleśnicy.
Grzegorz Braunk znieważył lekarkę
Wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi skierował do izby w czerwcu ówczesny prokurator generalny i minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Chodzi m.in. o pozbawienie wolności, naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie i pomówienie lekarki Gizeli Jagielskiej w kwietniu 2025 r. na terenie Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.
To już kolejna taka sprawa Grzegorza Brauna
Parlament Europejski zdecydował już o uchyleniu immunitetu Braunowi w maju. Wtedy chodziło m.in. o śledztwo w sprawie zgaszenia przez niego świec chanukowych w Sejmie, ale także szereg innych incydentów.
