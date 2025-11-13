Kobieca piłka nową "bronią" Korei Północnej

W Korei Północnej, której żeńska reprezentacja U-20 również jest mistrzem świata, media ruszyły pełną parą, aby uczcić ten triumf. Triumf, który przyniósł „radość ukochanej ojczyźnie”. Na pierwszej stronie oficjalna gazeta „Rodong Sinmun” przedrukowała artykuł państwowej agencji informacyjnej KCNA: „Nasze zawodniczki wbiegły na boisko dumnie machając majestatyczną flagą naszej republiki”.

Korea Północna, kraj odizolowany i jeden z najbardziej skrytych na świecie, będący jednocześnie mocarstwem nuklearnym i zubożałą gospodarką, znana jest bardziej z testów wojskowych przeprowadzanych z naruszeniem międzynarodowych sankcji niż ze sportu.

Yu Jong Hyang najlepszą zawodniczką mundialu

Pjongjang postrzega jednak występy sportowców jako sposób na zaprezentowanie swojego systemu politycznego. Niedawny sukces młodych piłkarek jest zatem przedstawiany przez KCNA jako „wielkie źródło zachęty i inspiracji dla całego narodu (...), aby powitać IX Zjazd Partii jako zwycięskie i chwalebne wydarzenie”, odnosząc się do zgromadzenia najwyższego organu zarządzającego partią i krajem, które odbywa się co pięć lat pod przewodnictwem przywódcy Kim Dzong Una.

Wszystkie 25 bramek było niesamowitych, a strzeliliśmy je, ponieważ wierzyłyśmy w siebie i dawałyśmy z siebie wszystko - powiedziała Ri Ui Gyong, która strzeliła trzeciego gola w finale. Jej koleżanka z drużyny Yu Jong Hyang została uznana za najlepszą zawodniczkę turnieju, z rekordową liczbą ośmiu bramek.

Reżim Kim Dzong Un wykorzysta sukces młodych piłkarek

W 2024 roku odbyła się oficjalna parada na cześć mistrzyń świata U-17 po ich powrocie do domu. Hong Min, analityk z Koreańskiego Instytutu Zjednoczenia Narodowego w Seulu, spodziewa się podobnych obchodów w Pjongjangu w najbliższych dniach.

Istnieje silne przekonanie, że kraj jest kulturowo zacofany i odizolowany - powiedział ekspert agencji AFP. Według niego, celem władz Pjongjangu będzie wykorzystanie tego sukcesu sportowego do „kreowania wizerunku silnego oraz dynamicznego fundamentu kulturowego i społecznego”.

Hong uważa, że dzieci o wysokim potencjale sportowym są wcześnie identyfikowane i szkolone, a kraj „inwestuje intensywnie na poziomie krajowym, aby umożliwić im udział w zawodach międzynarodowych”. Zawodniczki czują, że muszą odwdzięczyć się za tę inwestycję swoimi wynikami - kontynuował ekspert, opisując podejście jako „powszechne w krajach socjalistycznych”, gdzie państwo odgrywa kluczową rolę w rozwoju czołowych sportowców.

W Korei piłkarze daleko w tyle za piłkarkami

Siła północnokoreańskiej piłki nożnej kobiet jest widoczna na szczeblu międzynarodowym. „Dorosła” reprezentacja zajmuje 10. miejsce w rankingu FIFA i będzie w gronie faworytek Pucharu Azji w 2026 roku w Australii. Wyżej z regionu notowana jest tylko ósma w świecie Japonia.

W opinii Lee Jung-woo, wykładowcy polityki sportowej i rekreacyjnej na Uniwersytecie Edynburskim, Korea Północna stosuje bardziej rygorystyczne podejście do sportu młodzieżowego niż kraje zachodnie. Myślę, że w piłce nożnej juniorów europejskie organizacje sportowe kładą większy nacisk na zabawę - tłumaczył.

Natomiast w Korei Północnej młodzi ludzie „są poddawani zdyscyplinowanym, systematycznym i profesjonalnym programom treningowym, aby móc szybko osiągać sukcesy”. Ta wydawałoby się skuteczna metoda nie sprawdza się jednak w przypadku mężczyzn. Reprezentacja seniorów plasuje się na 120. miejscu w rankingu FIFA i nie brała udziału w mistrzostwach świata od 2010 roku.