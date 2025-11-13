Olejnik ze Schetyną rozmawiała o Mentzenie

Gościem Moniki Olejnik w "Kropce nad i" był Grzegorz Schetyna. Jednym z tematów, które dziennikarka TVN poruszyła w rozmowie z czołowym politykiem Koalicji Obywatelskiej był Marsz Niepodległości.

Olejnik zapytała Schetynę jak ocenia transparent z hasłem "Polska dziś się upomina: zwrócić Tuska do Berlina", który niósł Mentzen. To jest absurdalne. Wydaje mi się, że w ogóle palenie flagi Unii Europejskiej, noszenie transparentów ad personam atakujących premiera pokazuje słabość tych, którzy to robią - odpowiedział przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej.

Olejnik wytknęła Mentzenowi niemieckie korzenie

Olejnik jednak nie odpuszczała i dalej "drążyła temat". Gospodyni "Kropki nad i" wyraziła wielkie zdziwienie zachowaniem Mentzena i stwierdziła, że dziadek posła Konfederacji służył w Wehrmachcie.

Ale jeszcze niesie to pan Mentzen, który ma korzenie niemieckie, bo jego dziadek czy tam pradziadek był w Wehrmachcie - powiedziała na antenie TVN Olejnik. Tego nie wiedziałem, ale nazwisko też nie jest szczególnie piastowskie - dodał Schetyna.

Po fakcie Olejnik się zreflektowała. W dalszej części "Kropki nad i" sprostowała, że chodziło o brata dziadka Mentzena.

Mentzen zarzucił Olejnik kłamstwo

Na słowa Olejnik szybko zareagował lider Konfederacji. Przed chwilą Monika Olejnik kłamała w TVN, że mój dziadek służył w Wehrmachcie. To jest kłamstwo. Mój dziadek służył w Wojsku Polskim, walczył w kampanii wrześniowej po polskiej stronie. Miał niemieckiego ojca, matkę Polkę i wybrał, że chce być Polakiem. TVN - ciągłe kłamstwa, całą dobę! - napisał w mediach społecznościowych Mentzen.