Głosowanie odbyło się w połowie porannego posiedzenia izby. Kandydatura Czarzastego uzyskała poparcie 236 posłów. Przeciw było 209 parlamentarzystów, a dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Zmiana na stanowisku marszałka była zapisana w umowie koalicyjnej zawartej w listopadzie 2023 roku. Szymon Hołownia, pełniący tę funkcję od początku kadencji, podpisał rezygnację w ubiegły czwartek. Jak tłumaczył, dokument zaczął obowiązywać 18 listopada o godzinie 8.00, a do czasu wyboru nowego marszałka obowiązki przejął najstarszy wiekiem wicemarszałek – właśnie Czarzasty.

Włodzimierz Czarzasty marszałkiem Sejmu. Koalicja spełnia umowę

Objęcie funkcji przez Czarzastego oznacza, że po raz pierwszy od dwóch dekad marszałkiem Sejmu został polityk Lewicy. Ostatnim przedstawicielem tego obozu na tym stanowisku był Włodzimierz Cimoszewicz, który zakończył swoją kadencję w 2005 roku. We wcześniejszych latach funkcję tę w imieniu SLD pełnili też Marek Borowski i Józef Oleksy.

Czarzasty już po wyborach parlamentarnych w 2023 roku podkreślał, że udział jego formacji w koalicji oznacza powrót Lewicy do realnego wpływu na rządzenie krajem. W wieczór wyborczy mówił: "Po 18 latach Lewica wraca do współrządzenia. Chcę wam powiedzieć, że nikt nam tego nie zabierze. Nasze postulaty będą wprowadzane w życie, bo po to jest partia i formacja, żeby zdobywać władzę".

