Włodzimierz Czarzasty (Lewica) został we wtorek wybrany na nowego marszałka Sejmu. Zgodnie z umową koalicyjną zastąpił lidera Polski 2050 Szymona Hołownię, który został wicemarszałkiem. Marszałek w środę powołał Marka Siwca na szefa Kancelarii Sejmu.

Błaszczak: "Grupa rekonstrukcyjna" wróciła do Sejmu

Szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości na konferencji w Sejmie powiedział, że PiS przestrzegało przed tym, co zrobi rząd Donalda Tuska, jeżeli dojdzie do władzy.

Reklama

Powołanie Siwca oznacza, według niego, powrót do Sejmu "grupy rekonstrukcyjnej". Grupa ta, jak dodał, to "układ części elit solidarnościowych, lewicowo-liberalnych z komuną", który rządził Polską przez wiele lat. Błaszczak akcentował, że zawsze to były fatalne rządy dla Polski.

Błaszczak: Służby zostały już rozbite i nie wykonują zadań

Reklama

Dziś mamy też do czynienia z taką właśnie sytuacją. Jest to o tyle groźne, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, a służby państwowe zostały już rozbite i nie wykonują swoich zadań – powiedział.

Błaszczak: Działania rządu przypominają lata PRL-u

W ocenie szefa klubu PiS, działania rządu przypominają lata PRL-u i dlatego – jak stwierdził – bardzo symboliczne jest, że "drugą osobą w państwie (marszałkiem Sejmu - PAP) jest komunista i szefem Kancelarii Sejmu został komunista".