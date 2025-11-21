Donald Tusk zabiera głos po ostatnich incydentach z udziałem Rosji

Premier zabrał głos po wznowieniu piątkowych obrad Sejmu. Jak podkreślił, „ostatnie wydarzenia nie zostawiają miejsca na jakiekolwiek złudzenia: Rosja realizuje kolejny etap wojny hybrydowej, którego celem jest destabilizacja naszego państwa”.

- Akcje dywersyjne od wielu miesięcy inspirowane i wprost organizowane przez służby Kremla przekroczyły ostatnio pewną krytyczną granicę i można już mówić wręcz o państwowym terroryzmie - powiedział Tusk. Dodał, że celem działań stały się zniszczenia, życie ludzi i destabilizacja podstaw państwa polskiego.

Szef rady ministrów jasno wskazał, że wysadzenie torów kolejowych, potężna akcja dezinformacyjna, propaganda oraz atak na polskiego ambasadora to właśnie element wrogich działań przeciwko Polsce. Premier jednocześnie zauważył, że nie wszyscy „zrozumieli powagę sytuacji i wyzwania, przed jakimi stanęliśmy”.