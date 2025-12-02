Czarzasty został we wtorek w TVN24 zapytany o sytuację w koalicji rządzącej.

Czarzasty: Po prostu dojrzeliśmy

Współprzewodniczący Nowej Lewicy ocenił, że po dwóch latach rządów koalicja doszła "w praktyce do o wiele lepszej współpracy, niż bywała w różnych momentach". Po prostu dojrzeliśmy – dodał.

Reklama

Czarzasty: Musimy podjąć decyzję ws. TK

Poprosiłem o spotkanie koalicji w tej chwili, bo jest kilka spraw do przegadania. To spotkanie odbędzie się dzisiaj. Mamy kilka rzeczy, które nas różnią i to jest normalna sprawa i trzeba do tego dojść. Musimy podjąć decyzję ws. Trybunału Konstytucyjnego – powiedział Czarzasty. Dodał że kwestią do przedyskutowania jest też sytuacja w ochronie zdrowia.

W poniedziałek została ujawniona korespondencja Ministerstwa Zdrowia, wysłana do Ministerstwa Finansów, do której dotarła także PAP, dotycząca planu finansowego NFZ na 2025 r. i 2026 r., których minister finansów nie zatwierdził. Resort zdrowia przedstawił w piśmie do MF datowanym na 29 października propozycje obniżenia kosztów NFZ, które zakładają oszczędności na kwotę blisko 10,4 mld zł w 2026 r. i blisko 213 mln zł jeszcze w roku 2025. Do tego zmiany systemowe miałyby przynieść 4,5 mld zł w 2026 r.

Czarzasty: Lewica nie zaakceptuje cięć w ochronie zdrowia

Reklama

Czarzasty powiedział, że w poniedziałek rozmawiał z dwoma ministrami w tej sprawie. Dodał, że zapowiedź cięć w ochronie zdrowia nie będzie akceptowana przez Lewicę. Będziemy musieli po prostu w tej sprawie porozmawiać – powiedział.

Czarzasty: Dementuję informację o podatku katastralnym

Został też zapytany o kwestię podatku katastralnego; w minionym tygodniu w mediach pojawiła się informacja, że Lewica miałaby złożyć w grudniu projekt w tej sprawie.

Nie wiem skąd ta informacja wyszła i ją dementuję, że w grudniu (...) Lewica przedstawi projekt ustawy w tej sprawie. Nie przedstawi – powiedział Czarzasty.