Miliony dla lekarzy, ale pod jednym warunkiem. Kaczyński zapowiada rewolucję w ochronie zdrowia

O proponowanym rozwiązaniu szef PiS powiedział podczas niedzielnego spotkania z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej (Świętokrzyskie).

Podczas wystąpienia Kaczyński odniósł się do kwestii organizacji pracy oraz zarobków w polskim systemie zdrowia. Wskazał na występowanie znacznych rozpiętości w dochodach lekarzy – od kilku tysięcy do milionów złotych. Podkreślił przy tym, że lekarze muszą otrzymywać wysokie uposażenia ze względu na trudność zawodu oraz konieczność powstrzymania ich przed emigracją zarobkową.

Prezes PiS przedstawił propozycję systemowego rozdzielenia sektora publicznego od prywatnego, wzorowaną na rozwiązaniach funkcjonujących w innych krajach. Wyjaśnił, że model ten miałby opierać się na zasadzie wyboru jednego miejsca zatrudnienia.

Ta praca jest albo w służbie zdrowia prywatnej, albo jak ktoś pracuje w publicznej to może świetnie zarabiać, ale musi pracować w publicznej – oświadczył Kaczyński.

Zaznaczył, że wybitni specjaliści powinni mieć możliwość uzyskiwania bardzo wysokich dochodów, pod warunkiem związania się z jednym typem placówek; zapowiadane zmiany mają stać się częścią oficjalnych planów politycznych ugrupowania. Początkowo mówiłem o tym, ale tylko jako moim prywatnym poglądzie. Dziś już mogę zapowiadać jeszcze troszkę z ostrożnością, bo oczywiście to zjazd partii musi podjąć taką decyzję, ale że to będzie w naszym programie. Jestem przekonany, że będzie – powiedział Kaczyński.

Szef PiS skrytykował obecne relacje między sektorem prywatnym a publicznym, zwracając uwagę na przypadki przesyłania pacjentów z powikłaniami do szpitali państwowych. Podkreślił, że nie powinno dochodzić do sytuacji, w których podmioty prywatne czerpią zyski, a koszty najtrudniejszych przypadków medycznych są przerzucane na system publiczny finansowany ze składek.

Według niego sektor prywatny powinien opierać się na własnym finansowaniu i zapewniać pełne bezpieczeństwo pacjentom, zamiast polegać na interwencji placówek państwowych w sytuacjach kryzysowych.

Wizyta w Skarżysku-Kamiennej była częścią ogólnopolskiego cyklu spotkań "Czas Polski – Program Polaków". W niedzielę wieczorem szef PiS odwiedza Jędrzejów.