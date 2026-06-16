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Pierwszy taki dokument w historii Polski. Premier Tusk podpisał kluczowe rekomendacje

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 12:38
[aktualizacja dzisiaj, 13:07]
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Donald Tusk
Donald Tusk/PAP
Premier Donald Tusk podpisał dokument dotyczący tzw. local content, czyli zwiększenia udziału polskich firm w inwestycjach realizowanych w kraju. Resort aktywów państwowych przygotował kodeks dobrych praktyk, który pomoże rodzimym przedsiębiorcom, naukowcom i pracownikom w zdobywaniu kontraktów. Szef rządu liczy na to, że te rekomendacje staną się powszechnym standardem nie tylko w spółkach Skarbu Państwa, ale w całej polskiej gospodarce.

Premier Donald Tusk podpisał rekomendacje w sprawie local content. Dokument przygotowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych ma prosty cel: zwiększyć udział polskich przedsiębiorstw w dużych inwestycjach realizowanych w naszym kraju.

Szef rządu podkreślił, że od początku pracy jego gabinetu priorytetem pozostaje korzyść polskich podmiotów. Chcemy, żeby inwestycje w Polsce stanowiły zysk dla polskich firm, pracowników, pracodawców i naukowców – stwierdził premier. Nad finalnym kształtem tych wytycznych pracował resort aktywów państwowych pod kierownictwem ministra.

Czym są nowe rekomendacje?

Dokument stanowi kodeks dobrych praktyk. Zawiera on konkretne wskazówki, które mają ułatwić polskim firmom wejście w łańcuch dostaw inwestorów. Do najważniejszych punktów należą:

  • Transparentność: Obowiązek informowania o planowanych zakupach i zapotrzebowaniu.
  • Innowacyjność: Promowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
  • Współpraca: Ułatwienie dostępu do zamówień dla krajowych przedsiębiorców.
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Tusk: Polskie firmy będą miały coraz większy udział w inwestycjach

Choć dokument ma formę rekomendacji, a nie twardego prawa, premier Tusk wyraził przekonanie, że rynek szybko je zaakceptuje. Szef rządu uważa, że zasady te staną się powszechnie respektowane przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Te rekomendacje dają swego rodzaju gwarancję, że polskie firmy będą miały coraz większy udział w inwestycjach – podsumował Donald Tusk. Premier liczy na to, że dobre praktyki wyjdą poza spółki Skarbu Państwa i staną się fundamentem dla całej polskiej gospodarki.

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Źródło PAP
Tematy: Donald Tuskinwestycjegospodarka
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Dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
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