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Kanadyjski gigant debiutuje na warszawskiej giełdzie. Tusk: W Polsce warto inwestować

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
16 minut temu
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Donald Tusk
Donald Tusk/PAP
Polska skutecznie przyciąga kapitał zagraniczny, a inwestorzy coraz chętniej wiążą swoją przyszłość z naszym krajem. Premier Donald Tusk, uczestnicząc w wydarzeniu "Polska Inwestuje" na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, wskazał bezpieczeństwo i zaufanie jako fundamenty sukcesu polskiej gospodarki. Dobrym przykładem rosnącego zainteresowania jest debiut kanadyjskiej spółki Lumina Metals na GPW, która od lat rozwija swoje projekty w województwie lubuskim.

Premier Donald Tusk ocenia, że Polska z miesiąca na miesiąc staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla kapitału. Szef rządu podkreśla, że doceniają to zarówno inwestorzy krajowi, jak i zagraniczni. Podczas spotkania na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych premier wskazał, że najważniejszym "słowem kluczem" w biznesie jest zaufanie.

Tusk zaznaczył, że największym sukcesem Polski jest fakt, iż Europa i świat postrzegają nasz kraj jako miejsce bezpieczne. W Polsce warto inwestować, nawet jeśli te inwestycje planujemy na całe dekady – powiedział szef rządu.

Lumina Metals debiutuje na GPW

Kanadyjska firma Lumina Metals zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w sektorze górniczym i od 2011 roku prowadzi program poszukiwawczy na południu województw lubuskiego oraz wielkopolskiego. Premier Tusk wskazał to wydarzenie jako symbol szans, jakie otwierają się przed Polską i regionami takimi jak województwo lubuskie. Wejście międzynarodowych podmiotów na polski rynek kapitałowy pokazuje, że zagraniczni partnerzy wierzą w potencjał naszego kraju i jego stabilność.

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"Polska inwestuje"

Wybór warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych na miejsce debaty "Polska Inwestuje" nie był przypadkowy. Premier Tusk nazwał giełdę "jednym z kluczowych obrazów polskiej gospodarki". Współczesny parkiet odzwierciedla kondycję państwa, a obecność nowych inwestorów i spółek udowadnia, że polski rynek przyciąga poważny biznes, który realnie wpływa na rozwój kraju i tworzenie nowych możliwości inwestycyjnych.

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Źródło PAP
Tematy: Donald Tuskinwestycjegiełda
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oprac. Olga Skórko
Dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
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