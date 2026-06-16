Kanadyjski gigant debiutuje na warszawskiej giełdzie. Tusk: W Polsce warto inwestować

Premier Donald Tusk ocenia, że Polska z miesiąca na miesiąc staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla kapitału. Szef rządu podkreśla, że doceniają to zarówno inwestorzy krajowi, jak i zagraniczni. Podczas spotkania na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych premier wskazał, że najważniejszym "słowem kluczem" w biznesie jest zaufanie.

Tusk zaznaczył, że największym sukcesem Polski jest fakt, iż Europa i świat postrzegają nasz kraj jako miejsce bezpieczne. W Polsce warto inwestować, nawet jeśli te inwestycje planujemy na całe dekady – powiedział szef rządu.

Lumina Metals debiutuje na GPW

Kanadyjska firma Lumina Metals zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w sektorze górniczym i od 2011 roku prowadzi program poszukiwawczy na południu województw lubuskiego oraz wielkopolskiego. Premier Tusk wskazał to wydarzenie jako symbol szans, jakie otwierają się przed Polską i regionami takimi jak województwo lubuskie. Wejście międzynarodowych podmiotów na polski rynek kapitałowy pokazuje, że zagraniczni partnerzy wierzą w potencjał naszego kraju i jego stabilność.

"Polska inwestuje"

Wybór warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych na miejsce debaty "Polska Inwestuje" nie był przypadkowy. Premier Tusk nazwał giełdę "jednym z kluczowych obrazów polskiej gospodarki". Współczesny parkiet odzwierciedla kondycję państwa, a obecność nowych inwestorów i spółek udowadnia, że polski rynek przyciąga poważny biznes, który realnie wpływa na rozwój kraju i tworzenie nowych możliwości inwestycyjnych.