Wpis opublikowany przez premiera pojawił się na platformie X na dzień przed posiedzeniem Kapituły Orderu Orła Białego. To właśnie podczas tego spotkania ma zostać omówiona m.in. propozycja odebrania najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy.

Tusk apeluje do Nawrockiego i Zełenskiego. "Zanim emocje zrujnują naszą solidarność"

Donald Tusk ocenił, że dotychczasowe działania dyplomatyczne nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, dlatego zdecydował się na publiczny apel.

"Ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do Prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Współpraca leży w interesie obu naszych państw i narodów, a konflikt w interesie Moskwy. To chyba oczywiste dla nas wszystkich" - napisał na portalu X Donald Tusk.

Ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do Prezydentów @NawrockiKn i @ZelenskyyUa o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Współpraca leży w interesie obu… — Donald Tusk (@donaldtusk) June 8, 2026

Spór o Order Orła Białego

Przypomnijmy, dyskusja wokół relacji między Warszawą a Kijowem nasiliła się po decyzji władz Ukrainy dotyczącej jednej z jednostek wojskowych. Pod koniec maja Wołodymyr Zełenski nadał Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" nazwę nawiązującą do "Bohaterów UPA". W Polsce wywołało to krytyczne reakcje części polityków i środowisk społecznych.

W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że chce, aby Kapituła Orderu Orła Białego rozważyła odebranie tego odznaczenia ukraińskiemu przywódcy. Argumentował wówczas, że "gloryfikowanie UPA jest rzeczą, która dostarczyła rosyjskiej propagandzie wiele tlenu do dezinformacji".

Kiedy Zełenski otrzymał najwyższe polskie odznaczenie?

Wołodymyr Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę. Uzasadniając decyzję, podkreślono wkład ukraińskiego przywódcy w rozwój relacji między oboma państwami oraz jego rolę w obronie wartości demokratycznych.

Odznaczenie zostało przyznane "w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka".

Dlaczego temat UPA wciąż budzi emocje?

Kwestia działalności Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii od lat pozostaje jednym z najtrudniejszych tematów w relacjach polsko-ukraińskich.

Polska uznaje wydarzenia na Wołyniu z 1943 roku za ludobójstwo dokonane na ludności polskiej. Z kolei w Ukrainie część społeczeństwa postrzega UPA przede wszystkim przez pryzmat walki z sowieckim reżimem po II wojnie światowej. Różnice w interpretacji historii wielokrotnie prowadziły do sporów politycznych i dyplomatycznych między oboma krajami.

Źródło: ONET.PL, PAP, X, MEDIA